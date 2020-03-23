Britanya'da Koronavirüs kararı: Başbakan Johnson hastalanırsa görevi Dışişleri Bakanı devralacak

Britanya'da Başbakan Boris Johnson'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastalanması durumunda görevi Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın devralacağı bildirildi.

Britanya'da Covid-19 tasarısının kabul edilmesinin ardından kritik bir karar daha alındı. Başbakan Boris Johnson'ın yeni tip Koronavirüs nedeniyle hastalanması durumunda görevi Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın devralacağı açıklandı.

Britanya'da açıklanan son rakamlara göre Koronavirüs tespit edilen toplam vaka sayısı 5 bin 683 kişiye yükselirken, ölen kişi sayısı 48 kişi artarak 281'e ulaştı. Son olarak akşam saatlerinde 18 yaşında bir gencin hayatını kaybettiği belirtildi. (DHA)