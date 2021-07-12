"Britanya'da kısıtlamaların tamamen kalkmasıyla gelecek haftalarda 2 milyon yeni vaka çıkabilir"

Britanya, 19 Temmuz’da tüm Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasına hazırlanırken hükûmete, gelecek haftalarda 2 milyona kadar yeni vakaya hazırlıklı olması söylendi. Britanya Başbakanı Boris Johnson, dikkatin elden bırakılmamasının çok önemli olduğunun altını çizdi.

The Guardian, tamamen normalleşmeye hazırlanan Britanya’da hükûmetin artacak Koronavirüs vakalarına karşı bilgilendirildiğini aktardı. Bakanlara, gelecek haftalarda yeni vakaların 2 milyona kadar çıkabileceği söylendi.

Britanya, Koronavirüs salgınında resmi kısıtlamaların tamamen kaldırılmasıyla, salgınla mücadeleyi insanların sağ duyusuna bırakma kararı aldığını açıkladı.

Britanya Başbakanı Johnson, Downing Sokağı’nda düzenlenen basın toplantısında bu adımın “bir uyarıyla” gelmesinin gerekli olduğunu belirtti. Johnson “Vakalar aratacak. Dikkatli olmak kesinlikle çok önemli. Hepimiz sorumluluk almalıyız” dedi.