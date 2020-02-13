Britanya'da kabine revizyonu

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Aralık'ta kazandığı seçimlerden sonrasında kabinesinde değişiklikler yapacağı konuşulan Britanya Başbakanı Boris Johnson, Brexit'in resmi olarak gerçekleşmesinden kısa süre sonra bugün kabine revizyonuna gitti.

İşletme, Enerji ve Sanayi Stratejisinden Sorumlu Dışişleri Bakanı Andrea Leadsom, Çevreden Sorumlu Devlet Bakanı Theresa Villiers, Başsavcı Geoffrey Cox ve Kuzey İrlanda Bakanı Julian Smith Başbakanlık tarafından görevden alındı.

En dikkat çeken gelişme ise Johnson'ın görevine devam etmesini istediği Maliye Bakanı Sajid Javid'in istifa etmesi oldu. Javid'e yakın bir kaynağın aktardığına göre Johnson bakandan tüm danışmanlarını kovmasını ve başbakanlık danışmanları görevlendirmesini istedi. Javid de yanıt olarak "Kendisine saygı duyan hiçbir bakanın bunu yapmayacağını" söyledi

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Nusrat Ghani, Ulaştırmadan Sorumlu Devlet Bakanı George Freeman gibi kabinede bulunmayan bazı bakanlık yetkilileri de görevden alındı. Britanya ekonomisinin başına Javid'in Johnson'a yakınlığıyla bilinen yardımcısı Rishi Sunak getirildi.

İçişleri Bakanı Priti Patel, Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve Adalet Bakanı Robert Buckland gibi önemli rollerdeki isimlerin görevlerine devam etmesine karar verildi.