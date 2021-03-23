Britanya'da "iyi bir gerekçesi olmadan" havalimanına gidene 5 bin sterlin ceza

T24 Dış Haberler

Britanya Koronavirüs salgınını yavaşlatmanın yollarını aramaya devam ederken, insanlarında iyi bir nedeni olmadan yurt dışına seyahat etmek üzere havalimanına da gitmekten caydırmaya çalışıyor.

The Telegraph'ın aktardığına göre 29 Mart itibariyle "uygun bir gerekçesi" olmadan uçmaya çalışanlara 5 bin sterlin ceza kesilecek.

Londra, 5 bin dolarlık ceza ile insanları Paskalya tatilinde seyahat ettirmekten caydırmayı planladıklarını belirtti. Düzenleme hem Britanya vatandaşları hem de adada yaşayan AB vatandaşları için geçerli olacak.

İş, eğitim, taşınma veya düğün gibi önemli bir aile toplanması ve benzeri nedenler için seyahat edenler yasaktan muaf tutulacak.