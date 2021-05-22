Britanya'da hayvan hakları aktivistleri, McDonald's dağıtım merkezlerini bloke etti

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Britanya'da hayvan hakları aktivistleri, 4 McDonald's dağıtım merkezinin önünü bloke ederek malzeme taşıyan araçların çıkışını durdurdu. Protestocular eylemin bin 300 McDonald's şubesini etkileyeceğini söyledi.

Yapılan açıklamaya göre Animal Rebellion'dan aktivistler Hemel Hempstead, Basingstoke, Coventry ve Heywood'daki dağıtım merkezlerini bambu yapılar ve kamyonlar ile cumartesi sabah 4.30'tan bu yana bloke ediyor.

Protestocular, McDonald's'ın 2025'e kadar tamamen bitki bazlı menüye geçiş yapma taahhüttü vermesini istiyor. Animal Rebellion, merkezleri bloke etmeye ve dağıtım ağına zarar vermeye en az 24 saat boyunca devam edeceklerini duyurdu.