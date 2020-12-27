Britanya'da fırtına alarmı: 1300 kişi tahliye edildi

Britanya ve Kuzey İrlanda'nın bazı bölgelerinde yaklaşan Bella Fırtınası nedeniyle sel alarmı verilirdi. Bölgede yaşayan 1300 kişi tahliye edildi.

Hızı saatte 135 km’yi bulan Bella Fırtınası, Britanya ve Kuzey İrlanda’nın büyük bölümünü etkisi altına aldı. Bella fırtınası nedeniyle bir çok bölgede sel ve deniz taşkınları meydana geldi. Fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkilerken, Raithlin Adası’nda deniz taşkınlarına yol açtı.

Britanya Meteoroloji Dairesi, bugün itibariyle Bella fırtınasının Galler’in bazı kesimlerinde etkili olacağını konusunda uyarı yayınladı. Öte yandan Bedfordshire bölgesinde Great Ouse Nehri çevresinde bulunan bin 300 evin fırtınaya bağlı olası sel felaketine karşı tahliye edildi.

Tahliye edilen vatandaşlar, geceyi Bedford Uluslararası Atletizm Stadyumunda geçirdi.