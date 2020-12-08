Britanya'da "Covid-19 hastalarının hayatta kalma ihtimalini tespit edebilen" kan testi geliştirildi

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Yeni geliştirilen bir kan testinin Koronavirüs'e yakalanan bir kişinin yoğun bakıma kaldırılma ihtiyacı duyma, hatta hayatta kalma ihtimalini tahmin edebildiği belirtildi.

The Guardian'ın aktardığına göre Markus Ralser ve mesai arkadaşları geçen aylarda Covid-19 hastalarının kanlarında 27 protein tespit etti. Uzmanlar, bu protein seviyelerinin hastaların Covid-19'u ne kadar ağır geçirdiklerine göre farklılık gösterdiğini ifade etti. Bunun üzerine Ralser ve ekibi 160 hastanın kanındaki protein seviyesini inceleyip, bu yolla hastanın hastalığı ne kadar ağır geçireceğini önceden tahmin etmeye çalışmaya başladılar.

Londra'daki Francis Crick Enstitüsü ve Berlin'deki Charite Tıp Okulu'nda biyokimya profesörü olan Ralser, testin amacının doktorlara bir yol haritası çıkarmak olduğunu ifade etti. Ralser, bazı Covid-19 vakalarında hastalar çok iyi görünse de durumlarının bir anda kötüleşebildiğine dikkat çekti.

Ralser, "Covid'i ağır geçirenler için her saat önemli. Yoğun bakıma ihtiyaç duyanlar en erken zamanda acile alınmalı. Bu hayatta kalma ihtimallerini ciddi anlamda artırır" dedi.

Ralser ile ekibinin geliştirdiği test onay alır ve hastanelerde kullanılmaya başlanırsa doktorlara Covid-19'u ağır geçirme ihtimali yüksek olan hastalara daha erken müdahale etme imkanı tanıyabilir.