Britanya'da bilim insanları ilk 500 Omicron vakasını inceledi; İki doz aşı ağır hastalık ve ölüme karşı hala koruyor

Britanya’da hükümete tavsiye veren bilim kurulu üyeleri (SAGE), Koronavirüs’ün Omicron varyantının iki doz aşılılarda etkisine ilişkin bir araştırma yaptı. SAGE, Omicron varyantının iki doz aşılılarda semptomatik vakaları önleme etkisi düşse de ölüm ve ağır hastalık riskinin hâlâ düşük olduğunu gösterdi.

Daily Mail’de yer alan haberde, bilim insanları Britanya’daki ilk 500 Omicron varyantı vakasının gerçek zaman verilerini inceledi.

Çalışmada iki doz Pfizer/BioNTech aşısının, Omicron varyantının neden olduğu ciddi hastalığa karşı yüzde 84 oranında koruma sağladığı belirtildi. Bununla birlikte, araştırmacılar, üçüncü doz aşının, semptomatik hastalığa karşı korunmayı 2 kat yükselttiğini söyledi.

Model, aşıya dirençli Omicron varyantının, İngiltere'de her gün 4 bine kadar enfekte hastanın, ülkedeki hastanelere kabul edildiği geçen Ocak ayındaki ikinci dalgasından daha fazla hastaneye yatışa yol açabileceği konusunda uyardı.

East Anglia Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Prof. Dr. Paul Hunter, iki doz Pfizer/BioNTech aşısının ciddi hastalıklara karşı daha da iyi koruma sağlamasını beklediğini söyledi. Ölçülmesi daha zor olan T hücrelerinin bağışıklıkta çok önemli bir rol oynadığını sözlerine ekledi.