Britanya'da bıçaklı saldırı: Bir ölü, 7 yaralı

Britanya'nın Birmingham kentinde bıçaklı saldırı meydana geldi. Polis, çok sayıda insanın bıçaklandığını açıkladı ve 'büyük olay' ilan etti.

BBC'nin aktardığına göre, Birmingham'da Türkiye saatiyle sabah karşı 2 sularında bıçaklı saldırı meydana geldi. Polis, aynı bölgede birden fazla saldırgan olduğunu açıkladı.

Polis, saldırının ardından 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay yerindeki BBC Muhabiri Nick Clitheroe, olayların gece kulüpleri ve barların yoğun bulunduğu, Gay Village ve Çin Mahallesi'nin arasında gerçekleştiğini aktardı. Clitheroe "İki büyük grup arasında büyük bir kavgayla başlayan olayda, bir noktada bıçaklar çekilmiş gibi görünüyor" dedi.

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