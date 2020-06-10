Britanya'da aynı evde oturmayanların seks yapmasına yönelik yasak kalktı

Johnson, Britanya'da yalnız yaşayanların ve bekar anne ve babaların, 13 Haziran'dan itibaren, herhangi bir sayıdaki insanın yaşadığı bir başka haneyle bir 'destek balonu' oluşturabileceklerini bildirdi.

Buna göre, söz konusu iki hane üyeleri birbirlerinin evlerinde kalabilecek ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gerekmeyecek.

Yeni düzenleme, yalnızca yetişkin bir kişinin yalnız ya da 18 yaş altındaki çocuklarıyla birlikte yaşadığı haneler için geçerli olacak. Oluşturulan 'destek balonu' sadece belirli iki hane arasında uygulanabilecek, birden çok hane ile 'destek balonu' oluşturmak mümkün olamayacak.

TIKLAYIN - Britanya'nın 'yeni normali': Aynı evde yaşamayan çiftlere seks yasak!