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Dünya

Britanya'da 2030'da benzinli ve dizel araçlar yasaklanacak

14 Kasım 2020 23:00

Britanya hükümeti, düşük karbonlu enerji kullanımını artırma planlarını hızlandırarak, 10 yıl içinde benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklayacağını açıkladı.

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