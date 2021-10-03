Britanya'da 15 yaşındaki çocuk, aşı randevusunun olduğu gün Covid nedeniyle yaşamını yitirdi

Britanya'da 15 yaşında bir kız çocuğu, Covid-19 aşısı olacağı gün Covid nedeniyle hayatını kaybetti.

The Guardian'da yer alan habere göre, 15 yaşındaki Jorja Halliday, Covid'e yakalandıktan dört gün sonra hayatını kaybetti. Halliday, Covid'e yakalanmasaydı, hayatını kaybettiği gün aşı olacaktı.

Annesi, Jorja Halliday'in altta yatan herhangi bir hastalığı olmadığını, Covid semptomlarının grip benzeri olduğunu söyledi. Öte yandan anne, kızının boğazının acısı nedeniyle yemek yiyemediğini belirtti.

Doktorlar, ilaç olarak antibiyotik yazdı ancak Jorja'nın durumu kötüleşti.

İlk bulgular, Jorja'nın virüsle bağlantılı kalp enfeksiyonu miyokarditis nedeniyle hayatını kaybettiğini gösterdi.