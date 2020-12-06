Britanya, Brexit sonrası gümrük gecikmelerini hesapladı; Koronavirüs aşıları askeri uçaklarla taşınacak

Britanya, gelecek haftalarda Belçika'da üretilen milyonlarca Covid-19 aşısını tedarik edecek. Brexit geçiş döneminin sona ereceği 1 Ocak tarihi nedeniyle gümrüklerde gecikmeler yaşanacağı beklendiği için aşı dozlarını taşımak için askeri uçaklar kullanılacak.

The Guardian'da yer alan habere göre, 1 Ocak'ta Britanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılığına dair geçiş süreci sona erecek. AB ile anlaşmalı veya anlaşmasız ayrılık olsa da 1 Ocak'tan itibaren gümrük kapılarında denetimlerin artması nedeniyle uzun kuyruklar oluşması bekleniyor. Pfizer'in yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısını ilk onaylayan ülke olan Britanya'da hükûmet, aşıların gecikmeye maruz kalmaması için askeri uçaklarla ülkeye taşınmasını planlıyor.

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile bugün telefonda görüşerek Brexit anlaşmasının durumunu konuşacak. Britanya hükûmetinden bir kaynak, 1 Ocak'ın giderek yaklaştığını ve anlaşmalı bir Brexit'in düşük bir ihtimal olduğunu söyledi.

Aşılama bu hafta başlıyor

Britanya, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Koronavirüs aşısına onay veren ilk ülke oldu. Yüzde 95 oranında etkili olduğu belirtilen aşı, ülkede ilk olarak bakım evlerinde uygulanacak. Britanya'ya şu ana kadar 800 bin doz aşı ulaştırıldı.