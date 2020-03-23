Britanya Başbakanı Johnson'ın babası Brexit sonrası Fransız vatandaşlığına başvurdu

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın Brexit karşıtı babası Stanley Johnson, Fransız vatandaşlığına başvurdu.

Stanley Johnson'ın kızı Rachel Johnson geçen hafta piyasaya çıkan kitabında babasının Fransa vatandaşı olma yolunda olduğunu yazdı. Rachel Johnson babasından sonra kendisinin de başvuracağını söyledi.

Sunday Times gazetesine konuşan bir kaynak, Stanley Johnson'ın Fransa'ya başvurma sebebinin Britanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılmasından sonra torunları için orada yaşama ve çalışma olanağı yaratmak olduğunu söyledi.