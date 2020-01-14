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Dünya

Britanya Başbakanı Johnson 2020'de kilo vermek istediğini söyledi: "Ama vegan olamam çünkü bu peynirden vazgeçmek olur"

Johnson, vegan beslenenler şapka çıkardığını söyledi

14 Ocak 2020 16:22

Britanya Başbakanı Boris Johnson, 2020 planları arasında kilo vermek olduğunu söyledi. Vegan beslenmeye ilişkin fikirleri sorulan Johnson peynirden vazgeçemeyeceği için vegan olamayacağını söyledi ve ekledi: "Veganlık peynir sevenlere karşı işlenmiş bir suç"

BBC'ye konuşan Johnson 2020'de zayıflamak istediğini söyledi. Her yıl düzenlenen bitki bazlı beslenmeye teşvik kampanyası Veganuary'e katılmayacağını söyleyen Johnson bunun çok fazla konsantrasyon gerektireceğini öne sürdü. Vegan beslenenlere "şapka çıkardığını" söyleyen Johnson hayvansal gıdaları hayatından çıkarmanın 'peynir sevenlere karşı işlenen bir suç' olduğunu söyledi. 

Britanya'da her yıl düzenlenen vegan beslenmeye teşvik kampanyası 'Veganuary' kapsamında geçen yıl 250 bin kişinin hayvansal gıdaları hayatından çıkarma kararı aldığı belirtilmişti. 
 

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