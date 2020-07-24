Britanya Başbakanı Boris Johnson aşı karşıtlarına tepki verdi: Deliler!

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Koronavirüs salgınında ikinci dalga olursa hastanelerin yükünü azaltmak için gelecek kış kapsamlı bir grip aşısı programı uygulanacağını açıkladı. Johnson aynı zamanda aşı karşıtı olan insanlara "Deliler" dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, bir sağlık merkezi ziyareti yapan Boris Johnson, Britanya'da uygulanacak kapsamlı grip aşısı projesi hakkında konuştu. Johnson, aşı olmayaı reddenlerle ilgili olarak "Bir de şimdi onlar var, deliler, hepsi deli" dedi.

Covid-19 salgınında ikinci dalgadan endişelendiğini söyleyen Johnson "Bu virüs her neden dolayı olduysa insan ırkı için çok kötü oldu. Gelecek yılın ortasına doğru kurtulacağımızı umuyorum" dedi.

Britanya'da 50 yaş üstüne uygulanan kış mevsimi grip aşısının bu yıl genişletilmesi bekleniyor. Bu sayede Covid-19 salgınında ikinci dalga yaşanırsa hastanelerde yükün azaltılması planlanıyor. Johnson, "Okula giden çocuklara, hamile kadınlara, 65 yaş üstüne ve bu süreci izole geçiren insanlara grip aşısı yapacağız" dedi.