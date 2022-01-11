Britanya Başbakanı Boris Johnson'a yeni Covid kuralı ihlali suçlaması: Kapanma döneminde 100 kişinin davet edildiği bahçe partisi verilmiş

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Britanya Başbakanı Boris Johnson bir kez daha Covid kurallarını ihlalle suçlanıyor. İngiltere'de kapanma uygulandığı 2020’nin Mayıs ayında Downing Sokağı’ndaki “kendi içkini getir” partisine yaklaşık 100 kişinin davet edildiği öğrenildi.

BBC’ye konuşan tanıklar Downing Sokağı’daki “kendi içkini kendin getir” partisine 20 Mayıs 2020 tarihinde Başbakan Boris Johnson ve eşi dahil olmak üzere 30 kişinin katıldığını söyledi. Başbakan Johnson, katılanlar arasında olup olmadığı sorusuna yanıt vermedi.

Metropolitan Polisi, Mayıs 2020 tarihinde yürürlükte olan Covid-19 kurallarının olası ihlali konusunda hükümetle iletişim halinde olduklarını açıkladı.

ITV News’da paylaşılan davet mailinde konuklar, bahçede sosyal mesafeli bir şekilde içki içmeye çağrılıyordu.

Mailin gönderildiği tarihten 12 gün sonra 1 Haziran’da İngiltere’de Covid önlemleri hafifletilerek, 6 kişiye kadar açık alanda toplanmaya izin verilmişti. Etkinlik organize edildiğinde ise İngiltere’de 2 metre sosyal mesafe kuralı vardı. İnsanlar cenaze gibi istisnalar dışında kalabalık olarak toplanamıyordu.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin genel başkan yardımcısı Angela Rayner, Başbakan Johnson'ı, "toplumun diğer kesimleri için koyduğu kurallara uymamakla" suçladı. Liberal Demokrat Parti de polisin iddiaları soruşturması gerektiğini söyledi.

Britanya Başbakanı Johnson, daha önce kısıtlama zamanı Noel partisine katılmak, Covid-19 temaslısı olduktan sonra karantinaya girmemek gibi sebeplerle suçlanmıştı.