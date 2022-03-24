Britanya; 65 Rus bankası, şirketi ve oligarkına daha yaptırım kararı aldı

Britanya, Rusya'nın 65 stratejik endüstrisini, bankasını ve Rus iş insanını hedef alan yeni yaptırım kararını duyurdu.

Açıklamada, yaptırım uygulanan kişiler arasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un üvey kızı olduğu iddia edilen Polina Kovaleva, milyarder petrol zengini Eugene Shvidler ve Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın CEO'su Herman Gref'in de yer aldığı bildirildi.

"Bu oligark ve işletmeler masum sivillerin öldürülmesinde suç ortağı"

Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss da konuya ilişkin açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Bu oligarklar, işletmeler ve kiralık haydutlar masum sivillerin öldürülmesinde suç ortağıdır ve bedelini ödemeleri doğrudur. Putin yanılsamalara kapılmamalı. Müttefiklerimizle birleştik ve Ukrayna'da başarısız olmasını sağlamak için Rus ekonomisindeki vidayı sıkmaya devam edeceğiz. Kaçış olmayacak. Bugün yaptırım uygulananların hepsinin Britanya'daki varlıkları dondurulacak, bu da hiçbir Britanyalı vatandaşı veya şirketinin onlarla iş yapamayacağı ve seyahat yasağına tabi kişilerin de Britanya'ta veya Britanya'dan seyahat etmelerinin yasak olduğu anlamına geliyor."

Bakan Truss, Britanya hükümetinin, Rus ekonomisini "Kremlin'in veya herhangi bir büyük ekonominin daha önce hiç görmediği bir ölçekte" değersizleştirmek için yaptırımları kullanmaya devam edeceğini bildirdi.