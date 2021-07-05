Britanya 19 Temmuz normalleşme tarihine hazırlanıyor; bilim insanları "Yeni varyantlara neden olabilir" diyor

Britanya’da bilim insanları normalleşmenin yeni Koronavirüs varyantlarına sebep olabileceğine karşı uyarırken Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın 19 Temmuz’da kısıtlamaların çoğunun kalkacağını duyurması bekleniyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, Britanya’da Koronavirüs vakaları dün, Ocak 2021’den bu yana en yüksek sayıyı gördü.

Downing Sokağı’nda düzenlenecek basın toplantısında Johnson, Britanya’da yetişkinlerin yüzde 86’sının ilk doz Koronavirüs aşısını olduğunu söyleyecek. Johnson’ın açıklamalarına göre, 19 Temmuz’dan itibaren Britanya’da maske gibi önlemlerin çoğu kişisel tercihe bağlı olacak.

Öte yandan normalleşme süreci bilim insanları tarafıdan endişeyle karşılanıyor. Uzmanlar, vakalar yüksekken normalleşmenin yeni bir enfeksiyon dalgasına neden olabileceğini söylüyor. St. Andrews Üniversitesi’nden Prof. Stephen Reicher, bütün koruma önlemlerinin “kişisel tercih “olmasını yanlış bulduğunu söyledi.

Londra Kolej Üniversitesi’nden Prof. Susan Michie de normalleşmenin yeni varyantlara da yol açabileceğini söyledi.