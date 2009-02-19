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Kültür-Sanat

Brit ödüllerine Duffy damgası

İngiltere’nin Grammy’si gibi görülen Brit Ödülleri, dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

19 Şubat 2009 02:00

İngiliz Fonografik Endüstrisi tarafından her yıl pop müzik dalında verilen ve İngiltere’nin Grammy’si gibi görülen Brit Ödülleri, dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Galli şarkıcı Duffy, Brit ödüllerinde en iyi İngiliz albümü ödülünün de dahil olduğu üç ödül birden kazanarak geceye damgasını vurdu.

24 yaşındaki şarkıcı Duffy, ödül konuşmasında, aldığı sonucun beş yıllık bir çalışmanın sonucu olduğunu söyledi.

Duffy en iyi albüm ödülünün yanında, en iyi İngiliz kadın şarkıcı ve en iyi çıkış yapan İngiliz şarkıcı ödüllerini de kazandı.

Elbow en iyi İngiliz topluluk ödülünü kazanırken, Girls Aloud da en iyi İngiliz single ödülünü kazandı.

En iyi İngiliz erkek şarkıcı ödülünün sahibi ise Paul Weller oldu.

ABD'li rock grubu Kings of Leon da en iyi uluslararası grup ve en iyi uluslararası albüm dalında iki ödül kazandı.

BBC Radyo 2 dinleyicileri tarafından belirlenen en iyi İngiliz canlı performansı ödülü ise heavy metal grubu Iron Maiden'ın oldu.

Pet Shop Boys'a da ödül

En iyi uluslararası erkek şarkıcı ödülü de Kanye West'in oldu.

Duffy ve Black Kids'in albümlerinin yapımcısı Bernard Butler, yılın prodüktörü ödülünü aldı.
Florence and the Machine grubu da eleştirmenlerin seçimi ödülünün sahibi oldu.

80'li yılların ünlü grubu Pet Shop Boys, "üstün katkı" ödülünün sahibi olurken gecenin kapanışında "Go west", "West End girls" ve "Always on my mind" parçalarından oluşan bir potpuri seslendirdi.

Pet Shop Boys'a sahnede ABD listelerinde bir numarada yer alan Lady Gaga ve The Killers grubunun solisti Brandon Flowers eşlik etti.

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