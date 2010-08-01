Brigitte Bardot: 'Carla güzel olduğu kadar kötü yetiştirilmiş'

T24- Dünya çapında hayvan hakları için verdiği mücadeleyle adından söz ettiren Brigitte Bardot, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi Carla Bruni için, "Güzel olduğu kadar da terbiyesiz" dedi.



Hayvan hakları savunucusu Bardot, başrolü oynadığı "Ve Tanrı Kadını Yarattı" filminin onuruna özel olarak üretilen çantalardan birini kürk giymediği için Bruni'yi kutlamak için gönderdiği halde first-lady Bruni'nin kendisine teşekkür etmediğini hem de boğa güreşlerinin yasaklanması için Cumhurbaşkanı kocası Nicolas Sarkozy'ye baskı yapmamasına tepki gösterdi.



Bardot, "Ölmeden, mücadelesini verdiğim şeyin hayata geçmiş olmasını isterim. Yoksa hayatımın bir anlamı kalmaz. Tıpkı bir pitbul gibiyim, birini ısırmaya başladığımda, kolay kolay bırakmam" dedi.



Bardot, "Carla güzel olduğu kadar kötü yetiştirilmiş" diye konuştu.



