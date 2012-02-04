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Kültür-Sanat

Bridget Jones serisinin üçüncüsü çekiliyor

"Bridget Jones" serisinin üçüncü filminin çekileceği bildirildi.

04 Şubat 2012 02:00

T24 - "Bridget Jones" serisinin üçüncü filminin çekileceği bildirildi. Ünlü İngiliz aktör Hugh Grant, "Bridget Jones's Baby" adlı filmde oynamaktan vazgeçtiği iddialarını yalanlayarak serinin üçüncü filminde de rol alacağını açıkladı.  


Grant, BBC ile 2009 yılında yaptığı bir röportajda serinin üçüncü filminde oynamayı kesinlikle düşünmediğini söylemişti. 


Working Title Başkanı Tim Bevan ise, senaryo ile ilgili çalışmaların halen devam ettiğini, filmin çekiminin bu nedenle geciktiğini belirtti. 


Renee Zellweger'in şansı erkeklerden yana bir türlü yaver gitmeyen bekar Bridget Jones'u canlandırmaya devam ettiği filmin senaryosunu Helen Fielding ve David Nicholls yazıyor. 


Serinin üçüncü filmini "Full Monty" filmiyle tanınan Peter Cattaneo yönetiyor.  


Helen Fielding'in aynı adlı romanından uyarlanan "Bridget Jones" serisinin ilk filmi "Bridget Jones'un Günlüğü", 2001 yılında büyük bir gişe başarısı elde etmişti. Renee Zellweger, filmdeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilmişti. Serinin ikinci filmi olan "Bridget Jones: Mantığın Sınırı" ise 2004 yılında çekilmiş ancak ilk filmin başarısını yakalayamamıştı. 


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