'BRICS-Bank' yolda

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika liderleri altıncı kez bir araya geliyor.
BRICS, bu ülkelerin İngilizce isimlerinin baş harflerinden oluşuyor. Coğrafi açıdan
yerkürenin yüzde 26'sını meydana getiren 5 ülke, nüfus olarak da dünyanın yarısını
temsil ediyor.
Brezilya zirvesinde, BRICS ülkelerine hizmet verecek bir çokuluslu bankanın kuruluşu
öne çıkıyor. Bankanın Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'na (IMF) alternatif
olması öngörülüyor.
İki günlük zirvenin katılımcıları arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin
Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma ve Hindistan
Başbakanı Narendra Modi bulunuyor.
Bu akşam Brezilya'nın kuzeydoğusundaki sahil kenti Fortaleza'da buluşacak BRICS
liderleri, yarın da başkent Brasilia'da Güney Amerika hükümet ve devlet başkanlarıyla
bir araya gelecek.