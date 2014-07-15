'BRICS-Bank' yolda

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika liderleri altıncı kez bir araya geliyor.

BRICS, bu ülkelerin İngilizce isimlerinin baş harflerinden oluşuyor. Coğrafi açıdan

yerkürenin yüzde 26'sını meydana getiren 5 ülke, nüfus olarak da dünyanın yarısını

temsil ediyor.

Brezilya zirvesinde, BRICS ülkelerine hizmet verecek bir çokuluslu bankanın kuruluşu

öne çıkıyor. Bankanın Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'na (IMF) alternatif

olması öngörülüyor.

İki günlük zirvenin katılımcıları arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin

Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma ve Hindistan

Başbakanı Narendra Modi bulunuyor.

Bu akşam Brezilya'nın kuzeydoğusundaki sahil kenti Fortaleza'da buluşacak BRICS

liderleri, yarın da başkent Brasilia'da Güney Amerika hükümet ve devlet başkanlarıyla

bir araya gelecek.