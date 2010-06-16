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Dünya

'BRIC' tarımda zirve yapacak

BM ve OECD işbirliğiyle hazırlanan bir rapora göre, önümüzdeki 10 yılda Batı Avrupa'da tarım üretiminde beklenen düşüş, Brezilya, Hindistan, Çin ve Rusya gibi ülkel

16 Haziran 2010 03:00

T24- Birleşmiş Milletler ve OECD işbirliğiyle hazırlanan bir rapora göre, önümüzdeki 10 yılda Batı Avrupa'da tarım üretiminde beklenen düşüş, Brezilya, Hindistan, Çin ve Rusya gibi ülkeler tarafından karşılanacak.


Rapor, 2050 yılında küresel ekonominin lokomotifi olması beklenen ve kısaca BRIC olarak isimlendirilen Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'deki tarım üretimini masaya yatırdı. 


Buna göre, BRIC'in tarım üretiminin 10 yıllık dönemde önde gelen gelişmiş ülkelere kıyasla üç kat daha hızlı artması bekleniyor.


Raporda ayrıca canlı hayvan ve tahıl ürünlerinin fiyatlarının, uzun vadeli ortalamaların üzerinde kalacağına ve gelişmekte olan ülkelerdeki artan gelirler ile şehirleşme oranının da büyümeyi tetikleyeceğine dikkat çekildi.  


OECD’YE KIYASLA ÜÇ KAT


Bu dönemde dünyadaki net emtia üretiminde yüzde 22 artması beklenirken, OECD üyesi 30 ülkede yüzde 10'da kalacağı öngörülüyor. Batı Avrupa'daki üretimin ise durgunluk dönemine gireceği öngörüldü.

Rapora göre tarımda en hızlı büyümeyi yüzde 40 ile Brezilya'nın yaşaması beklenirken, Çin ve Hindistan'ın ise sırasıyla 2019 yılına kadar yüzde 26 ile yüzde 21 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor.

Rusya ve Ukrayna için ise aynı dönemde yüzde 26 ve yüzde 29 büyüme öngörüsünde bulunuldu.  Raporda son olarak ise 2050 yılına kadar küresel gıda üretiminin yüzde 70 artacağı tahminine yer verildi.

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