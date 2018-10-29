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Dünya

Brezilya'nın yeni devlet başkanı aşırı sağcı Bolsonaro oldu: Komünizmle flört etmeye devam edemeyiz

''Aşırı sağ ülkemizi fethetti''

29 Ekim 2018 13:21

Brezilya'da yapılan seçimlerde Sosyal Liberal Parti'nin (PSL) adayı aşırı sağcı Jair Bolsonaro devlet başkanı seçildi. Bolsonaro, oyların yüzde 55.1'ini alırken, solcu aday Fernando Haddad yüzde 48.1'de kaldı. 

Bolsonaro seçimi kazandıktan sonra yaptığı açıklamada ''Komünizmle flört etmeye devam edemeyiz, Brezilya'nın kaderini değiştireceğiz'' dedi.

Brezilya ordusunda yüzbaşı olarak görev yapan Bolsonaro'nun, yolsuzlukla ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleri, kendisini seçim anketlerinde en popüler aday haline getirmişti.

Brezilya'nın önemli köşe yazarlarından Celso Rocha de Barros "Aşırı sağ ülkemizi fethetti. Brezilya'da şimdi dünyadaki hiç bir demokraside olmayan kadar 'aşırıcı' bir lider var, neler olacağını bilemiyoruz" yorumunda bulundu.

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