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Brezilya'nın efsanesinden 3'ü 1 arada kilo formülü!

Bir dönem zayıflayan ancak başladığı rejimi yarıda bırakan Ronaldo'nun sağlığına dikkat etmemesi sosyal medyada tartışmaya yol açtı

05 Ağustos 2014 10:12

Brezilya'nın efsane futbolcularından Ronaldo, tatildeki görüntüsüyle büyük dikkat çekti.

Ibiza'da tatil yapan "Fenomen" lakaplı eski futbolcu Ronaldo, aşırı kilosuna rağmen atlayışlarıyla hala formda olduğunu gösterdi. Hürriyet'ten Koray Durkal'ın haberine göre, yüzdükten sonra yeniden tekneye dönen Ronaldo önce büyük bir paket cipsi bitirip ardından Mojito içerek ferahlamayı tercih etti.  Ronaldo ardından sigarasını yakarak güzel kızlarla uzun süreli sohbetler gerçekleştirdi. Bir dönem zayıflayan ancak başladığı rejimi yarıda bırakan Ronaldo'nun yeniden kilo aldığı da gözlerden kaçmadı.

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