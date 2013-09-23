Brezilya'nin diplomatik gezi iptali ABD'ye 5 milyar dolarlık ihaleye mal oldu

Dinleme skandalı nedeniyle ABD’den açıklama isteyen Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff, Washington’a yapacağı ‘devlet ziyaretini’ iptal etti. Görüşmenin iptali ile 5 milyar dolar değerinde savaş jeti almaya hazırlanan Brezilya’nın tercihini Amerikan uçaklarından yana kullanması da ihtimal dışında kalmasına sebep oldu.

ABD Başkanı Barack Obama, dış politikada en zorlu aylarından birini geçiriyor. Suriye krizinde Rusya’nın gölgesinde kalan Obama yönetimi, şimdi de Brezilya tarafından reddedilmenin şaşkınlığını yaşıyor. Brezilya lideri Dilma Rousseff, 23 Ekim’de Washington’a düzenlemeyi planladığı “devlet ziyaretini” salı günü iptal etti. Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney bunun ortak alınmış bir karar olduğunda ısrar ederek ziyaretin ileri bir tarihe ertelendiğini söylese de Rousseff’in açıklaması iki ülke arasında telekulak kriziyle başlayan gerginliğin ipuçlarını veriyordu. Rousseff’in ofisinden yapılan açıklamada “Brezilya vatandaşlarının, şirketlerinin ve hükümet üyelerinin görüşmelerinin ve verilerinin yasa dışı yöntemlerle ele geçirilmesi ulusal güvenliğimizi ihlal eden ve dostane ülkelerin demokratik bir şekilde bir arada yaşama prensibine aykırı olan bir harekettir” ifadesi kullanıldı. Rousseff’in geziyi iptal etmesi dış basında “Obama için yeni bir utanç” şeklinde yorumlandı.

Dilma Rousseff, Obama’nın onuruna devlet yemeği verdiği yalnızca yedinci lider olacaktı. Ancak mayıs ayında ziyarete karar verildikten yalnızca birkaç hafta sonra Ulusal Güvenlik Dairesi’nin (NSA) çeşitli internet siteleri üzerinden bütün dünyanın telefon ve e-posta görüşmelerini takip ettiği ortaya çıktı. Temmuz ayında ise Brezilya’nın özellikle hedef alındığı anlaşıldı. NSA teknisyeni Edward Snowden’in sızdırdığı belgeler ABD’nin Brezilya lideri Rousseff’in telefon konuşmalarını dinlediğini, devlet petrol şirketi Petrobas’ın bilgisayar ağına girdiğini ve trans-Atlantik fiber optik kabloların ana geçiş noktalarından olan ülkede milyarlarca kişinin email ve telefon görüşmelerini takip ettiğini gösterdi. Belgelerde ayrıca NSA’in Brezilya’da bir üssü olduğu iddia ediliyordu. Belgelerin basına sızmasından sonra ABD-Brezilya ilişkisi bir anda hiç olmadığı kadar gerildi. Obama, Rusya’da ay başında düzenlenen G-20 zirvesinde Rousseff ile konuşarak durumu yumuşatmaya çalıştı. Obama, pazartesi günü de Rousseff’i telefonla aradı. Ancak bu çabalar sonuç vermedi. Dilma Rousseff’in ofisi salı günü ziyareti ertelediklerini açıkladı. Brezilya’yı yakından takip eden uzmanlar önümüzdeki yıl seçimlere girecek olan Rousseff’in hem seçmenine hem de dünyaya gücünü kanıtlamaya çalıştığını söyledi. Obama ise Latin Amerika’nın en güçlü ekonomisi ile yakın ilişkiler kurmayı arzuluyordu. Ayrıca 5 milyar dolar değerinde savaş jeti almaya hazırlanan Brezilya’yı Amerikan uçaklarını tercih etmeye ikna etmeyi umuyordu.

Hackerlar NSA yerine NASA’yı hedef aldı

Brezilyalı hackerlar ABD Ulusal Güvenlik Kurumu’nu (NSA) hacklemek isterken isim benzerliği nedeniyle yanlışlıkla ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) sitesine saldırı düzenledi. NSA’nın Brezilyalı petrol şirketi Petrobras hakkında istihbarat topladığının ortaya çıkması üzerine saldırı kararı alan hacker grubu NASA’nın internet sitesini hackledi. Hackerlar, “Bizimle ilgili casusluk yapmayı bırakın” mesajını siteye bıraktı. Hackerlar ABD’ye Suriye’ye saldırmama çağrısında da bulundu. NASA sözcüsü Allard Beutel ise olayı doğrulayarak soruşturma başlatıldığını söyledi. Haber Brezilya merkezli haber sitesi Uol’un teknoloji blogunda yer aldı.