-Brezilyalı santrafor kovuldu BUDAPEŞTE (A.A) - 08.09.2011 - Takımının, Pecs takımıyla deplasmanda oynadığı Macaristan Kupası maçında, rakip takımın kalecisine kasti tekme atan ve kırmızı kartla oyun dışı kalan Brezilyalı santrfor Pierre, bu hareketinin bedelini Ferençvaroş'dan kovularak ödedi. Macaristan'ın ünlü kulüplerinden biri olan Ferençvaroş'dan yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcu Moriera E. Silva Alison Pierre'nin sözleşmesinin, centilmenliğe aykırı davrandığı gerekçesiyle tek taraflı feshedildiği bildirildi. Ferençvaroş yetkilileri, Pecs takımıyla oynanan kupa maçında, rakip takımın kalecisi Adam Holczer'i sakatlamak amacıyla kasti tekme atan bir futbolcunun kadrolarında yer alamayacağını, bu centilmenlik dışı hareketin 100 yılı geride bırakmış kulübün ruhuna yakışmadığını kaydetti.