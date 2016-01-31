Brezilyalı yıldız Adriano futbola döndü

Inter'in unutulmaz golcülerinden Adriano'nun yeni adresi belli oldu. 33 yaşındaki Brezilyalı, ABD 4. Ligi ekibi Miami United'ın formasını giyecek.

Miami United Kulübü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, son olarak 2014'te Brezilya temsilcisi Atletico Paranaense'de forma giymesinin ardından futbola ara veren Adriano ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.



Sözleşmenin detayları hakkında bilgi vermeyen Miami United Başkanı Roberto Sacca, İngiliz basına yaptığı açıklamada, "Adriano'yu kadromuza katmak için 2-3 aydır devam eden görüşmeler olumlu sonuçlandı. Annesi ve ailesi Adriano'nun kötü günler geçirdiği, Brezilya'dan uzaklaşması gerektiğine inanıyordu ve teklif yapmamız, onun açısından da iyi oldu. Sayesinde taraftar sayımız da artacak" değerlendirmesinde bulundu.

Adriano'nun yeniden futbola dönmek için kilo verdiğini söyleyen Sacca, "Burada üzerinde baskı olmayacak ve oynamaya hazır. Onu tekrar sahalarda görmek bizi heyecanlandırıyor. Antrenmanlara başladı. 24 Nisan'da oynayacağımız ilk lig maçında tamamen formunu bulacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Futbol kariyeri boyunca Parma, Inter ve Roma gibi üst düzey takımlarda forma giyen ve attığı gollerle bir dönemin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Adriano, daha sonra kariyerinde büyük bir düşüş yaşamıştı. Adriano, 48 kez formasını giydiği Brezilya Milli Takımı'nda da 27 kez fileleri havalandırmıştı.