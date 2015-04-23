T24 LogoT24 Logo
Spor

Brezilyalı yıldız David Luiz hâlâ bakirmiş

PSG'de forma giyen David Luiz'in evlenmeden önce cinsel ilişkiye karşı çıkan 'Beklemeye karar verdim' hareketine üye olduğu ortaya çıktı

23 Nisan 2015 20:47

PSG forması giyen Brezilyalı futbolcu David Luiz, 'Beklemeye karar verdim' hareketine üye. Bu hareketin üyeleri, 'doğru kişiyi bekleyerek' evlenmeden cinsel ilişkiye girmiyor.

Futbol sahalarının hırçın isimlerinden David Luiz'in, Brezilya’daki 'Beklemeye karar verdim' hareketine üye olduğu ortaya çıktı. Brezilyalı futbolcunun kız arkadaşı Sara Madeira da evlenmeden önce cinsel ilişkiye kesinlikle karşı olan bu hareketin üyesi.

İspanyol gazetesi El Mundo Deportivo’nun haberine göre, 'Doğru kişiyi beklemek' felsefesiyle harekete üye olunuyor ve evliliğe kadar kesinlikle cinsel ilişkiye girilmiyor. Dolayısıyla David Luiz de, ilk cinsel ilişkisi için evlenmeyi bekliyor.

Hareketin lideri Nelson Junior’un “Futbolda hiç de alışılmış bir durum olmadığından polemik oluşturacaktır. Ama David bizimle bağlantıya geçmeden önce de hareketimizi sosyal ağlardan destekliyordu. Çocuklar ve gençler için iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum” sözlerine yer verilen haberde, Luiz’in idolü Kaka’nın da bu harekete üye olduğu ve 2005’te evlenene kadar cinsel ilişkiye girmediği hatırlatıldı.

Öte yandan 28 yaşındaki yıldızın, 24 yaşında olan Sara Madeira ile delikanlılık günlerinden beri arkadaş olduğu da hatırlatıldı.

ETİKETLER

David Luizfutbolpsgbeklemeye karar verdim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24