Brezilyalı yıldız David Luiz hâlâ bakirmiş

PSG forması giyen Brezilyalı futbolcu David Luiz, 'Beklemeye karar verdim' hareketine üye. Bu hareketin üyeleri, 'doğru kişiyi bekleyerek' evlenmeden cinsel ilişkiye girmiyor.

Futbol sahalarının hırçın isimlerinden David Luiz'in, Brezilya’daki 'Beklemeye karar verdim' hareketine üye olduğu ortaya çıktı. Brezilyalı futbolcunun kız arkadaşı Sara Madeira da evlenmeden önce cinsel ilişkiye kesinlikle karşı olan bu hareketin üyesi.

İspanyol gazetesi El Mundo Deportivo’nun haberine göre, 'Doğru kişiyi beklemek' felsefesiyle harekete üye olunuyor ve evliliğe kadar kesinlikle cinsel ilişkiye girilmiyor. Dolayısıyla David Luiz de, ilk cinsel ilişkisi için evlenmeyi bekliyor.

Hareketin lideri Nelson Junior’un “Futbolda hiç de alışılmış bir durum olmadığından polemik oluşturacaktır. Ama David bizimle bağlantıya geçmeden önce de hareketimizi sosyal ağlardan destekliyordu. Çocuklar ve gençler için iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum” sözlerine yer verilen haberde, Luiz’in idolü Kaka’nın da bu harekete üye olduğu ve 2005’te evlenene kadar cinsel ilişkiye girmediği hatırlatıldı.

Öte yandan 28 yaşındaki yıldızın, 24 yaşında olan Sara Madeira ile delikanlılık günlerinden beri arkadaş olduğu da hatırlatıldı.