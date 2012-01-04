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Dünya

Brezilyalı Ronaldo dang humması oldu SAO PAULO (A.A)

04 Ocak 2012 21:39

-Brezilyalı Ronaldo dang humması oldu SAO PAULO (A.A) - 04.01.2012 - Brezilyalı efsanevi futbolcu Ronaldo, dang humması olduğunu açıkladı.  Ronaldo, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daN yaptığı açıklamada, bir gece önce hastaneden taburcu olduğunu ve iyileşme sürecinde bulunduğunu söyledi.  Geçen yıl futbolu bıraktığını açıklayan Ronaldo, sivrisineklerden geçen dang humması hastalığının kendisine Brezilya'nın kuzeydoğusunda yaptığı tatil sırasında bulaşmış olabileceğini bildirdi. Ronaldo, Twitter'da kendisine geçmiş olsun dileyen sevenlerine teşekkür ederek, hastalığının şu anda tedavi edildiğini, dinlendiğini ve yakında daha sağlıklı olmayı beklediğini kaydetti. Dang humması, ateşle birlikte baş, kas ve eklem ağrısına yol açıyor. Ölümcül olan hastalığın aşısı ve belirli bir tedavisi bulunmuyor.

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