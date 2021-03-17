Brezilyalı politikacının Covid'i yenme planı: "Uçaklarla el dezenfektanı sıkalım"

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Brezilya'da bir yerel siyasetçi, Koronavirüs'le mücadele kapsamında yaşadığı kasabanın üzerine uçak veya helikopterlerle el dezenfektanı dökülmesini teklif etti.

Kafa karıştırıcı teklif, Brezilya Koronavirüs salgınının başlamasından bu yana en ağır dalgayı yaşarken pazartesi günü güney eyaleti Rio Grande do Sul'da yapıldı.

Turistik kasaba Canela'da yerel siyasetçileri bir araya getiren toplantıda temsilci Alberi Dias, "Burada helikopteri ve uçakları olan birçok işletme var. Alkollü dezenfektan jelin sıvı versiyonu var mı bilmiyorum ama bence onu gökten sıkmak iyi bir fikir olur, ne de olsa virüs havada. Başka bir dünyadan gelmiş gibi" dedi.

The Guardian'ın Brezilya merkezli haber sitesi Metropoles'den aktardığına göre Dias daha sonra, "Ekinleri sulamak için uçak kullanıyorlar. Belki iyi bir fikirdir çünkü alkollü jelin zararı yok" dedi.

Dias'ın fikri sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar Eduardo Pazuello'nun kovulmasıyla sağlık bakanı koltuğunun boş olduğuna dikkat çekerek, alaycı bir biçimde göreve Dias'ın getirilmesi için çağrıda bulundu.