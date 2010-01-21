Brezilyalı Jo, Galatasaray'da

T24 - Galatarasay, İngiltere Premier League takımlarından Manchester City'nin formasını giyen Brezilyalı Joao Alves De Assis Silva ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştı.



Manchester City'e 2008 yılında transfer olan Brezilyalı forvet Jo, sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray forması giyecek.



Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İngiltere Premier League takımlarından Manchester City takımı oyuncusu, Brezilyalı Joao Alves De Assis Silva ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varılmıştır. Joao Alves De Assis Silva'ya hoşgeldin diyor, Sarı Kırmızı forma altında üstün başarılar diliyoruz” denildi.



Jo, disiplinsiz hareketleriyle dikkat çekiyor



2008 sezonu sonunda CSKA Moskova'dan Manchester City'e transfer olan Brezilyalı Jo, 2009 sezonu ortasında da Manchester City'den Everton'a kiralık olarak gelmiş ancak Neol öncesi izinsiz olarak Brezilya'ya gitmesi nedeniyle Everton, Jo ile olan sözleşmeyi feshetmişti.



CSKA Moskova formasıyla 77 maçta 44 gol atan Jo, Mancheter City formasıyla 18 maçta 3 gole imza atmış, Everton'da geçirdiği süre zarfında da oynadığı 24 maçta sadece 2 gol atabilmişti.

