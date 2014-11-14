Brezilyalı futbolcular yevmiye usulüyle çalışıyormuş!

Brezilya Milli Takımı’nda hocalar, yardımcıları ve futbolcuların yevmiye sistemiyle çalıştığı ortaya çıktı. Sambacıların ücret politikası, TFF ile kıyaslandığında her açıdan fark yarattı.

Ali Naci Küçük'ün Hürriyet'teki haberine göre, Teknik Direktör Dunga’ya aylık 150 bin Euro yani yıllık 1.8 milyon Euro ücret ödeniyor. Dunga’nın sadece ilk yardımcısı olan Andrey Lopes yıllık 300 bin Euro alıyor. Dunga’nın teknik ekibindeki diğer yardımcılarının ise kontratı yok. Brezilyalı teknik adamın yardımcıları mesai harcadıkları gün başına yevmiye alıyor.

Yıldızların parası belli

Brezilya Milli Takımı’nın yıldızları Neymar, Oscar, Willian, David Luiz ve diğerleri kadroya çağrıldıklarında kampta kaldıkları gün başına para kazanıyor.

Örneğin, Dünya Kupası’nda Brezilya Milli Takımı’nda forma giyen oyuncular günlük 10 bin Euro para aldı.

Hazırlık maçı ve grup eleme karşılaşmalarında ise futbolcuların aldığı günlük ücret 4 bin Euro civarında…