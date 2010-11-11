-BREZİLYALI ELANO SİFTAH YAPTI İSTANBUL (A.A) - 10.11.2010 - Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Elano Blumer, Ziraat Türkiye Kupası (A) Grubu'nda Denizlispor ile oynanan karşılaşmada bu sezon ilk golünü kaydetti. Denizlispor karşılaşmasından önce ligde 5 maçta forma giyen ve bunlardan 4'ünde ilk 11'de yer alıp, 263 dakika sahada kalan Elano, hiç gol bulamamıştı. Elano, karşılaşmanın 27. dakikasında fileleri şık bir vuruşla havalandırarak bu sezonki ilk golünü kaydetti. -PİNO ŞOV YAPTI- Galatasaray'da, Çek yıldız Baros'un yokluğunda forvet mevkiinde oynayan ve Denizlispor'a karşı 2 gol atan Pino ise sarı-kırmızılı forma altında 3. golüne ulaştı. Özellikle 3. golde mükemmel bir vuruş yapan Pino, daha önce Medical Park Antalyaspor'a karşı 1 gol bulmuştu. Bu arada, maça sonradan giren genç oyuncu Emre Çolak da özellikle sol kanattan geliştirdiği etkili ataklarla ve Pino'ya 3. golde yaptığı asistle dikkati çekti. -ŞİMDİDEN BEŞİKTAŞ'A KÜFÜR- Galatasaraylı taraftarlar Beşiktaş ile oynanacak derbi maça daha 18 gün olmasına rağmen, siyah-beyazlı takım için küfürlü tezahüratlarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaşlı taraftarların ''Senin için ölmeye geldik'' şeklindeki tezahüratını siyah-beyazlı ekip aleyhinde küfürlü bir içerikli söylediler. -DENİZLİSPOR 4 OYUNCUSUNU İLK 11'DE OYNATMADI- Bank Asya 1. Lig'de lider durumda bulunan Denizlispor, hafta sonunda Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçı düşünerek 4 oyuncusunu ilk 11'de oynatmadı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, kaleci Levent'in yanı sıra etkili forveti Youla'yı maç kadrosuna almazken, Galatasaray'dan kiralık gelen Serdar Eylik ve eski Fenerbahçeli oyuncu Yasin Çakmak'a ise ikinci yarıda şans tanıdı.