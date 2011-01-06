-BREZİLYA'DA YAĞIŞLAR 35 CAN ALDI SAO PAULO (A.A) - 06.01.2011 - Brezilya'da Noel'den beri etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 35 kişi hayatını kaybetti. Sivil savunmadan bir yetkili yaptığı açıklamada, şiddetli yağışlar sonucu ülke genelinde 30 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ve hayatını kaybedenlerin sayısının 35'i bulduğunu söyledi. Bu rakamın içinde, Sao Paulo'da, şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kayması sonucu ölen aynı aileden 4 kişi de bulunuyor. Ayrıca, yağışlardan en çok etkilenen bölgelerden biri olan Minas Gerais'de de sivil savunma yetkilileri 16 kişinin ya sellerde boğulduğunu ya da toprak kayması sonucu yerin altında kaldığını belirttiler. Brezilya'daki yağışlar Noel'den beri birçok kentte hayatı olumsuz etkiliyor.