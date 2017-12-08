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BREZİLYA'DAN GELEN KADININ VALİZİNDE 5 KİLOGRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA  İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Brezilya'dan Atatürk Havalimanı'na gelen bir kadının valizinde 5 kilo 185 gram kokain ele geçirdi

08 Aralık 2017 14:19

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA 
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Brezilya\'dan Atatürk Havalimanı\'na gelen bir kadının valizinde 5 kilo 185 gram kokain ele geçirdi. 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık\'ta Brezilya\'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı\'na gelen Nijerya uyruklu F.O.A. adlı kadının uyuşturucu madde taşıdığından şüphelendi. Polis ekipleri F.O.A.\'nın valizinde ve sırt çantasında yaptığı aramada 24 metal silindir içine zulalanmış 5 kilo 185 gram kokain buldu. Gözaltına alınan ve polisteki sorgusu tamamlanan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

OPERASYON POLİS KAMERASINDA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Atatürk Havalimanı\'nda yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. 

Görüntü Dökümü:
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(POLİS KAMERASI)
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-Polis ekiplerinin F.O.A.\'yı polis merkezine götürmesi 
-Polis ekiplerinin valizde arama yapması 
-Metal silindirler içinde arama yapılması 
-Kokainlerin bulunması
-Genel ve detaylar
 
 


 

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