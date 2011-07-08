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Dünya

BREZİLYA'DAN CHAVEZ'E TEDAVİ ÖNERİSİ BRASİLİA (A.A)

08 Temmuz 2011 23:17

-BREZİLYA'DAN CHAVEZ'E TEDAVİ ÖNERİSİ BRASİLİA (A.A) - 08.07.2011 - Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff, kanser hastası Venezuela Devlet Başkanı Chavez'e tedavisinde yardım önerisinde bulundu. Brezilya Devlet Başkanlığı sözcüsü, Rousseff'in Chavez'le yaptığı telefon görüşmesinde, Brezilyalı doktorların Venezuela'ya gidebileceğini ya da Chavez'in Brezilya'ya gelebileceğini söylediğini belirtti. Sözcü, Chavez'in bu öneriye teşekkür ettiğini kaydetti, ancak kabul edip etmediğini açıklamadı.  Kanser olduğu bildirilen Chavez, Küba'da ameliyat olmuştu.

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