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Brezilya'dan büyükbaş ithalatına büyükelçilik önünde tepki

Gökhan CEYLAN- Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu üyeleri, Türkiye'ye Brezilya'dan ithal edilen büyükbaşların kötü koşullarda ülkeye getirildiğini öne sürerek, Brezilya Büyükelçiliği önünde eylem yaptı

18 Şubat 2018 19:28

Gökhan CEYLAN- Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - ANKARA\'da, Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu üyeleri, Türkiye\'ye Brezilya\'dan ithal edilen büyükbaşların kötü koşullarda ülkeye getirildiğini öne sürerek, Brezilya Büyükelçiliği önünde eylem yaptı.
​Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu üyelerinden oluşan 20 kişilik grup, Çankaya ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi\'nde bulunan Brezilya Büyükelçiliği önünde toplanarak, Brezilya\'dan Türkiye\'ye hayvan ithal edilmesine tepki gösterdi. Brezilya\'dan getirilen büyükbaşların sağlıksız ve kötü koşullardan ülkeye sokulduğunu öne süren grup, ellerinde \'İşkence ve ölüm yolculuğunu derhal durdurun\' yazılı dövizler taşıdı. Grup adına açıklama yapan Buse Uçer, Brezilya\'dan yola çıkarılan 27 bin ineğin dışkıları arasında Türkiye\'ye taşındığını iddia ederek, şunları söyledi:
\"Bizler, bugün, bu ineklerin sesine ses olmak için buradayız. Hayvan ticareti, köle ticaretinden farksızdır; hiçbir koşulda kabul edilemez. Brezilya\'dan ölüm yolculuğuna çıkan 27 bin inek, biz insanlar gibi hissedebilen, özgürlüklerini arayan canlılardır. İneklere limanda bekletildikleri sürece daha fazla dışkılamaması için su ve yem verilmemiştir. Kıtalararası bu yolculukta sağlıksız bir ortamda bulunan ineklerin bir kısmı yolda ölmektedir. Ölen inekler, öğütme makinelerinden geçirilerek, okyanusa bırakılmaktadır. Bu etik, vicdani hiçbir anlayışa sığmaz.\"
Grup, açıklamanın ardından polis ekipleri tarafından büyükelçilik önünden uzaklaştırıldı.

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