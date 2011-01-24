-BREZİLYA'DAKİ SELDE ÖLÜ SAYISI 800'Ü AŞTI BRASILIA (A.A) - 24.01.2011 - Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinin kuzeyindeki dağlık bir bölgeyi etkileyen selde ölü sayısı 803 oldu. Rio de Janeiro eyaleti yetkilileri, Rio'nun 100 kilometre kadar kuzeyindeki bölgeyi 12 Ocakta aşırı yağışlar sonunda meydana gelen sel baskınlarında ölenlerin sayısının 803, kayıp sayısının da 417 olduğunu belirttiler. Turistik bölgeye bir ayda yağan yağmurun birkaç saat içinde yağmasından dolayı çamur seli, köklerinden kopmuş ağaçlar ve kayalar, önüne geleni sürüklemesi sonucu kayıplar artıyor. Kaybolan ve yaşamını yitirenlerin çoğu, sel felaketine uykuda yakalandı.