-BREZİLYA'DAKİ SEL FELAKETİNDE ÖLÜ SAYISI 381'E ÇIKTI RİO DE JANEİRO (A.A) - 13.01.2011 - Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti yakınlarındaki dağlık bölgede şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısı 381'e çıktı. Brezilya'nın G1 internet sitesi, ölü sayısının 381'e çıktığını, Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in felaket bölgesinde incelemelerde bulunduğunu duyurdu. Rousseff'in önce sel felaketinin meydana geldiği bölgeyi helikopterden incelediği daha sonra felaketzedelerle konuştuğu belirtildi.. Rio de Janeiro valisi Sergio Cabral ve Savunma Bakanı Nelson Jobim eşlik ettiği Devlet Başkanı, hükümetin sıkı önlemlerler alacağı sözünü de verdi. Daha önce yapılan açıklamada, sel felaketinde 335 kişinin öldüğü bildirilmişti.