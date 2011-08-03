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Dünya

BREZİLYA'DA UÇAK DÜŞTÜ: 8 ÖLÜ SAO PAULO (A.A)

03 Ağustos 2011 11:24

-BREZİLYA'DA UÇAK DÜŞTÜ: 8 ÖLÜ SAO PAULO (A.A) - 03.08.2011 - Brezilya'da hava kuvvetlerine ait bir uçağın düşmesi sonucu 8 kişinin öldüğü bildirildi. Hava kuvvetlerinden yapılan açıklamada, tek motorlu Cessna Grand Caravan C-98A tipi uçağın ülkenin güneybatısında, Santa Catarina eyaletinin Bom Jardim da Serra kenti yakınlarında dün akşam düştüğü, uçaktaki 8 kişinin tamanının öldüğü belirtildi. Açıklamada, kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilirken, Santa Catarina itfaiyesi sözcüsü Yarbay Altair Rodrigues, uçağın çöllük kırsal alanda düşmesinin ardından patlayarak yandığını söyledi.

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