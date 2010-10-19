-BREZİLYA'DA ''TÜRK'' LAKAPLI BAKAN SAO PAULO (A.A) - 19.10.2010 - Uluslararası Tekstil Sanayicileri Federasyonu (ITMF) Başkanı Halit Narin, gelişmiş ülkelerin paraları olan dolar ve avro arasında sıkışıp kaldıklarına, gelecekte daha da gelişmek ve artan kapasiteleri karşılamak için yeni bir para birimine ihtiyaç duyulabileceğine dikkat çekti. Uluslararası Tekstil Sanayicileri Federasyonu'nun (ITMF) yıllık toplantıları Brezilya'nın Sao Paulo kentinde başladı. Toplantıda ülkesinde ''Türk'' lakabı ile anılan Brezilya Gelişim, Sanayi ve Ticaret Bakanı Miguel Jorge de konuştu. ''Karlılık'', ''Sürdürülebilirlik'' ve ''Uygunluk'' temasıyla düzenlenen toplantının açılışında konuşan ITMF ve Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Başkanı Halit Narin, ITMF toplantılarının en önemli amacının, tekstille uğraşanları bir araya getirmek, arkadaşlıklarını geliştirmek ve birbirleriyle yakınlaşmalarını sağlamak olduğunu belirtti. Kendilerini yıllardır birbirini görmemiş sınıf arkadaşları ya da emekli askerlere benzeten Halit Narin, Avrupa'nın gün geçtikçe küçüldüğünü, Çin, Rusya ve Brezilya gibi ülkelerin ise büyüdüğünü vurguladı. Gelişmiş ülkelerin paraları olan dolar ve avro arasında sıkışıp kaldıklarına, gelecekte daha da gelişmek ve artan kapasiteleri karşılamak için yeni bir para birimine ihtiyaç duyulabileceğine dikkat çeken Narin, şunları söyledi: ''İşte büyük sorun bu. Bizim bu işle uğraşmaya başladığımızdaki rakamlar artık yok. Dolar hepimizin için bir hayaldi. Ardından avro geldi bu da ikinci hayalimizdi. Ama rakamlar büyüdükçe büyüdü. O zaman artık başka bir para birimine mi ihtiyacımız var sorusunu tartışmalıyız. Eğer buna bir çözüm bulamazsak, galiba hayalimizi gerçekleştiremeyeceğiz. Çünkü ekonomi artık bizi daha çok sıkıştırıyor, gidecek yer kalmadı, köşeye sıkıştık.'' -''GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER DEĞİL GELİŞMİŞ ÜLKELER OLMALIYIZ''- ITMF Başkanı Halit Narin, sürekli ''gelişmekte olan ülke'' kavramının kullanıldığını belirterek, ''Eğer daha zengin olacaksak, kendi ülkemizden başlayarak insanların alım gücünü yükseltmeliyiz. Bunu başarabilirsek, gelişmekte olan ülkeler değil, gelişmiş ülkeler oluruz'' diye konuştu. Hayalleri gerçekleştirmek için artık uykudan uyanma vaktinin geldiğini hatırlatan ITMF Başkanı Halit Narin, sanayi ülkeleri için bir gelişmişlik hedefinin olması gerektiğini söyledi. Narin, şöyle devam etti: ''Artık şunu söylemeliyiz, biz 5 sene 10 sene içinde gelişeceğiz. Bir asırdan fazla bir tarihi olan ITMF toplantılarında oturuyoruz, tartışıyoruz. Ana mesele, dünyadaki dengeleri bozmadan tekstile ne kadar yatırım yapmalıyız. Uzun yıllar birbirimizi buna ikna etmekte başarısız olduk. Bunu nasıl ve neden yapmalıyız? Ceplerimizi, kasalarımızı doldurmak için mi? Yoksa hep birlikte yaşam standartlarımızı yükseltmek, alım gücümüzü artırmak ve ülkemiz için mi?'' -''DAHA ÇOK BİR ARAYA GELMELİYİZ''- Halit Narin, herkesin ülkesi için daha iyi şeyler yapması gerektiğini belirterek, daha çok bir araya gelmenin, daha çok fikir alışverişinde bulunmanın önemine değindi. ''Bunları ülkemiz için yaparsak daha başarılı olacağız'' diyen Narin, başarının yolunun da birbirlerini anlamaktan geçtiğini ifade etti. ITMF'nin üye ülkeleri aynı çatı altında toplamasının önemine dikkat çeken Narin, ''Biz konuşmayı, birbirimizi görmeyi, birbirimize gülümsemeyi seviyoruz. Önemli olan bir araya gelebilmek. Eğer tekstilin herkesin işi olduğunu, sadece bizim işimiz olmadığını kavrarsak, diğer sanayii dalları ile kıyaslandığında daha başarılı olacağız'' dedi. Narin konuşmasının sonuna doğru, kendisinden sonra görevi devralacak Başkan ve Başkan Yardımcılarını salona tanıttı ardından da sözü Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ekonomilerine getirdi. Bu üç ekonominin desteğini almanın önemini vurgulayan Narin, ''Onların çok zayıflamasına izin vermeyin. Birbirleriyle rekabet etmelerine izin verin. Ondan sonra yolumuzu bulacağız. Yoksa üçünün bir araya gelmesine izin verirsek, bizi bitirirler. Bu çok açık'' diye konuştu. -TÜRK LAKAPLI BAKAN- Toplantının bu yılki ana konuşmacısı Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva olacaktı. Ancak Da Silva, Başkanlık seçimlerinin ikinci turu için propaganda çalışması yürüttüğü için, kendisini toplantıda Brezilya Gelişim, Sanayi ve Ticaret Bakanı Miguel Jorge temsil etti. Miguel Jorge, konuşmasında, Brezilya'nın dünyanın en büyük tekstil üreticilerinden olmasına rağmen, karşılaştıklarını sıkıntıları anlattı. Uluslararası rekabete dikkat çeken Jorge, teknoloji, tasarım, araştırma ve geliştirmeye verdikleri önemi ifade etti. Tekstil sektörünün gelişmesi için Brezilya Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi Birliği ABIT, Brezilya Ticaret ve Yatırım Teşvik Ajansı APEXBRASIL ile birlikte çalıştıklarını vurgulayan Miguel Jorge, Brezilya Dışişleri Bakanlığının da bu konuda kendilerine destek verdiğinin altını çizdi. Bu arada Jorge'nin ülkesinde neden ''Türk'' lakabıyla anıldığı da ortaya çıktı. Büyükbabasının Lübnan'dan Brezilya'ya göç ederken, kendisine Osmanlı Devleti pasaportu verildiğini belirtti. Büyükbabasının bu sayede Brezilya'ya gelebildiğini belirten Jorge, etrafındakilerin kendisini ''Türk'' olarak çağırdıklarını, bundan da büyük onur duyduğunu sözlerine ekledi.