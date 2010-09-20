-BREZİLYA'DA TRİBÜN ÇÖKTÜ BRASİL (A.A) - 20.09.2010 - Brezilya'da bir otomobil yarışı sırasında seyircilerin bulunduğu açık tribün çöktü, 111 kişi yaralandı. İtfaiye görevlileri, ülkenin güneyindeki Parana eyaletinde meydana gelen olayda yaralananlardan 22'sinin durumunun kötü olduğunu belirtti. Çöktüğü sırada tribünde en az 500 kişinin bulunduğu kaydedildi. Yetkililer, tribünlerde yapım hatası olduğunu düşünüyor ancak çökmenin kesin nedeninin polis soruşturmasından sonra belli olacağı bildirildi.