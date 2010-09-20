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Dünya

BREZİLYA'DA TRİBÜN ÇÖKTÜ BRASİL (A.A)

20 Eylül 2010 22:46

-BREZİLYA'DA TRİBÜN ÇÖKTÜ BRASİL (A.A) - 20.09.2010 - Brezilya'da bir otomobil yarışı sırasında seyircilerin bulunduğu açık tribün çöktü, 111 kişi yaralandı. İtfaiye görevlileri, ülkenin güneyindeki Parana eyaletinde meydana gelen olayda yaralananlardan 22'sinin durumunun kötü olduğunu belirtti. Çöktüğü sırada tribünde en az 500 kişinin bulunduğu kaydedildi. Yetkililer, tribünlerde yapım hatası olduğunu düşünüyor ancak çökmenin kesin nedeninin polis soruşturmasından sonra belli olacağı bildirildi.

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