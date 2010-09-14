-BREZİLYA'DA TEKNE BATTI: 10 ÇOCUK ÖLDÜ SAO PAULO (A.A) - 14.09.2010 - Brezilya'nın kuzeydoğusunda, aşırı dolu küçük bir tekne alabora oldu, kazada 10 çocuk öldü. Polisin verdiği bilgiye göre, Bahia eyaletindeki Pilao Arcado kasabası yakınında San Francisco Nehri'nde meydana gelen kazanın ardından sudan biri hariç hepsi 8 yaşın altındaki 10 çocuğun cesedi çıkarıldı. Çocukların hepsinin akraba olduğu belirtildi. Kazada teknedeki 7 yetişkin kurtuldu, bir çocuk kayboldu. Kazaya, şiddetli rüzgar, azgın sular ve teknenin aşırı yüklü olmasının sebep olduğu belirtildi.