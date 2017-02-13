Brezilya'da taraftar çatışması; 1 ölü, 30'dan fazla yaralı

Brezilya'nın başkeni Rio de Janerio takımlarından Flamengbo ile Botafogo maçı öncesi iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada 1 taraftar hayatını kaybetti. Polisin güçlükle müdahale ettiği olaylarda 30'dan fazla taraftar yaralandı.

Brezilya polisi bir otomobilden açılan ateş sonucu 28 yaşındaki Diego Silva dos Santos’un hayatını kaybettiğini doğruladı.

Olaya ilişkin Brezilya Futbol Federasyonu soruşturma başlattı.

Sokaktaki gerginlik Flamengo'nun 2-1'lik galibiyetinden sonra da devam etti. Maç sonrasında iki takım taraftarları ara sokaklarda birbirine girdi.