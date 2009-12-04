Brezilya'da şiddetli yağış: 20 ölü

Brezilya'nın güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 20 kişinin öldüğü, binlerce kişinin de evsiz kaldığı bildirildi.

Yetkililer, Güney Amerika'nın en büyük kenti Sao Paulo'da yağmurun başlamasıyla caddelerin sel sularıyla dolduğunu, öğleden sonra trafiğin altüst olduğunu, hava alanlarının kapandığını söyledi.

Sao Paulo sivil savunma bürosundan yapılan açıklamada, Sao Paulo metropolünde 4'ü çocuk 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin kayıp olduğu belirtilerek, Sao Paulo eyaletinin diğer bölgelerinde ise 6 kişinin öldüğü kaydedildi.

Brezilya'nın güney sınırındaki Uruguay ve Arjantin ile komşu Rio Grande do Sul eyaletinde ise toprak kaymalarından 8 kişinin öldüğü, 18 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Yetkililer, Rio Grande de Sul eyaletinde 130'dan fazla şehrin olağanüstü hal ilan ettiğini, nehirlerin normal seviyesine göre 10 metre yükseldiği kaydetti.

Rio de Janeiro kentinin ise hafif yağmur aldığı ve ölüm meydana gelmediği belirtildi.