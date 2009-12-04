T24 LogoT24 Logo
Dünya

Brezilya'da şiddetli yağış: 20 ölü

04 Aralık 2009 23:19

Brezilya'nın güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 20 kişinin öldüğü, binlerce kişinin de evsiz kaldığı bildirildi.

Yetkililer, Güney Amerika'nın en büyük kenti Sao Paulo'da yağmurun başlamasıyla caddelerin sel sularıyla dolduğunu, öğleden sonra trafiğin altüst olduğunu, hava alanlarının kapandığını söyledi.

Sao Paulo sivil savunma bürosundan yapılan açıklamada, Sao Paulo metropolünde 4'ü çocuk 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin kayıp olduğu belirtilerek, Sao Paulo eyaletinin diğer bölgelerinde ise 6 kişinin öldüğü kaydedildi.

Brezilya'nın güney sınırındaki Uruguay ve Arjantin ile komşu Rio Grande do Sul eyaletinde ise toprak kaymalarından 8 kişinin öldüğü, 18 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Yetkililer, Rio Grande de Sul eyaletinde 130'dan fazla şehrin olağanüstü hal ilan ettiğini, nehirlerin normal seviyesine göre 10 metre yükseldiği kaydetti.

Rio de Janeiro kentinin ise hafif yağmur aldığı ve ölüm meydana gelmediği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24