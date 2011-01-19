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Dünya

BREZİLYA'DA ÖLÜ SAYISI BİNE YAKLAŞTI SAO PAOLO (A.A)

19 Ocak 2011 23:58

-BREZİLYA'DA ÖLÜ SAYISI BİNE YAKLAŞTI SAO PAOLO (A.A) - 19.01.2011 - Sellerin vurduğu Brezilya'da Sao Paolo kentinde şiddetli yağış alarmı verilirken, geçen haftaki sel, çamur seli ve toprak kaymalarından ölenlerin sayısının bine yaklaştığı bildirildi.  Rio de Janeiro savcılığının açıklamasında ölü sayısının 727'ye ulaştığı, kayıp 207 kişi ile birlikte ölenlerin sayısının bine yaklaşmasından endişe edildiği kaydedildi. Dağlık bölgedeki felakette kurtarma ekipleri uzak yerlerdeki küçük yerleşim birimlerine ulaştıkça, bulunan ceset sayısı günden güne yükseliyor.  Sao Paolo'da yeniden başlayan şiddetli yağmur sonucunda bazı noktalarda sel suları araçların pencerelerine kadar yükseldi. Kentin bir çok noktası için sel alarmı verildi.

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