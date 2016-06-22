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Dünya

Brezilya'da Olimpiyat etkinliğinde kullanılan jaguar öldürüldü

Hayvan hakları örgütleri olayı kınadı

22 Haziran 2016 10:39

Brezilya'da Olimpiyat meşalesinin taşındığı törende kullanılan bir jaguar, kaçması ardından vurularak öldürüldü.

Dişi jaguar, Pazartesi günü Manaus kentinde gerçekleştirilen törende kullanıldı.

Ordu sözcüsü, jaguarın törenin ardından terbiyecisinin elinden kaçtığını ve bir askere saldırdığını söyledi.

Hayvana atılan dört sakinleştirici iğnenin onu durdurmaya yetmediği, bu yüzden bir askerin silahıyla jaguarı öldürdüğü aktarıldı.

Rio Olimpiyat Oyunları'nın düzenleyicileri, Olimpiyat meşalesini, zincirlenmiş bir hayvanın yanında sergilemenin yanlış olduğunu söyledi.

Hayvan hakları örgütleri olayı kınadı.

Bazı örgütler hayvanın Olimpiyat etkinliğinde kullanılmasını da eleştirdi.

Juma adlı hayvan, Amazon'daki bir hayvanat bahçesinde büyümüştü.

Olimpiyat meşalesi, Ağustos ayındaki tören öncesi Brezilya'nın farklı kentlerinde dolaştırılıyor.

 

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