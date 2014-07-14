Dünya Kupası olaylı bitti; Brezilya ve Arjantin sokakları karıştı

Dünya kupasının son günü binlerce Brezilyalı bir kez daha kupa karşıtı eylemde buluştu. Arjantin'de de şampiyonluk kutlamaları için toplanan taraftarlar, Almanya'nın Dünya Kupası'nı kaldırmasının ardından taşkınlık yaptı, en az 40 kişi gözaltına alındı.

Rio de Janeiro Saenz Pena meydanında bulaşan kupa karşıtları, Filistin bayrakları taşıdı.



Göstericilerin birçoğunun üzerinde bulunan Arjantin formaları dikkat çekti. Maracana stadına doğru yürüyüş yapmak isteyenlere polis biber gazı ve göz yaşartıcı bombalarla müdahale etti. Çok sayıda yaralı ve gözaltı var.

Arjantin'de kutlama ve çatışma

Arjantin'in Başkenti Buenos Aires'te her şey galibiyet sonrası yapılacak şenliklere göre hazırlandı.

Uzatmalarda gelen yenilgiye rağmen binlerce Arjantinli Obelisco meydanında milli takımın 24 yıl sonra ulaştığı finali ve ikinciliği kutlamak için toplandı.

Arjantinliler her şeye rağmen eğlenirken Sabella ve milli takıma teşekkürlerini sundular.

Canan Kaya'nın DHA'daki haberine göre, Meydanda toplanan kalabalık dağılırken bir canlı yayın aracının üstüne çıkan 15 kadar holiganın yarattığı panik olayların başlangıcı oldu.

Taraftarları canlı yayın aracından indirmeye çalışan polise bir grup taş atarak karşılık verdi.

Olayda 8 polis yaralanırken, 40 kişi de göz altına alındı.